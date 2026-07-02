De la eficiencia a la autonomía extrema: la evolución de Xiaomi en el bolsillo

Xiaomi siempre se ha movido entre el exceso de opciones y la sorpresa constante. Hace un tiempo, nos pilló a contrapié con el lanzamiento del Redmi 9T, un equipo que llegaba para cubrir el hueco de la gama media 4G bajo la sombra de la prolífica familia Redmi 9. En ese entonces, la apuesta era clara: una batería de 6.000 mAh en un chasis de plástico colorido, con ese diseño de “ficha de dominó” y un sensor de huellas lateral que buscaba competirle de tú a tú a propuestas como el Realme 7i. Era un teléfono práctico, funcional y con una pantalla IPS de 6,53 pulgadas que cumplía sin más pretensiones.

Hoy, la conversación ha cambiado radicalmente de tono y escala. Mientras que en aquel entonces hablábamos de la entrada de gama, ahora el foco está puesto en la punta de lanza de la marca: el futuro Xiaomi 18. Las filtraciones recientes, cortesía de Digital Chat Station, apuntan a que el próximo buque insignia traerá una batería de 7.200 mAh. Si lo comparamos con el modelo chino del año pasado, apenas es un incremento del 3%, una cifra que, sobre el papel, parece poco emocionante o incluso irrelevante.

Sin embargo, juzgar este número por sí solo es perderse la película completa. No estamos ante un teléfono gigante, sino ante un equipo compacto de 6,4 pulgadas. En un mercado de 2026 donde los buques insignia “tradicionales” se conforman con rangos de entre 5.000 y 6.000 mAh, el hecho de que Xiaomi logre meter 7.200 mAh en un cuerpo tan contenido es, sencillamente, otro nivel. No es que estén intentando romper un récord de capacidad por puro marketing; es que están defendiendo una ventaja técnica que ya tenían bien ganada.

El secreto detrás de esto no es magia, es química. El uso de baterías de silicio-carbono permite sustituir gran parte del grafito convencional por silicio, logrando una densidad energética muy superior sin convertir el teléfono en un ladrillo pesado. Es un salto tecnológico que justifica el tamaño y explica por qué un móvil pequeño puede humillar en autonomía a rivales que le sacan media pulgada de pantalla.

Eso sí, hay que guardar cautela con las expectativas si no estás en China. Xiaomi tiene esa costumbre de ajustar la capacidad según el mercado, y el precedente del Xiaomi 17 —que recortó su batería al salir de tierras chinas— nos obliga a ver esos 7.200 mAh como un techo, no como una promesa universal.

Mientras tanto, la industria parece haber entrado en una carrera armamentista un tanto absurda, con prototipos que coquetean con los 10.000 o hasta 14.000 mAh. Ante ese panorama de “ladrillos” pesados, la apuesta de Xiaomi parece mucho más aterrizada: seguir apretando las tuercas de la eficiencia en un formato que, por fin, sigue siendo cómodo de traer en el pantalón. Habrá que esperar a septiembre, durante el Snapdragon Summit, para ver qué queda de toda esta ingeniería cuando llegue a los estantes globales.