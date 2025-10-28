Los Portland Trail Blazers consiguieron su primera victoria como visitantes de la temporada al derrotar a unos Lakers de Los Ángeles plagados de lesiones, con un marcador final de 122-108, la noche del lunes en el Crypto.com Arena.

A pesar de que los Blazers también jugaban su segunda noche consecutiva tras una derrota ante los Clippers, supieron aprovechar el cansancio y las numerosas ausencias del equipo de Los Ángeles (2-2) para mejorar su propio récord a 2-2.

Una derrota anunciada

La derrota de los Lakers era, en cierto modo, predecible. Después de una actuación increíble de Austin Reaves el domingo, el equipo llegó al partido del lunes “con el tanque vacío” y sumando más jugadores clave a la lista de lesionados.

El equipo angelino se presentó sin siete jugadores en total. A las ausencias ya conocidas de sus estrellas Luka Doncic (esguince en el dedo/contusión en la pierna) y LeBron James (ciática), se sumaron los guardias Marcus Smart (contusión en el cuádriceps) y Gabe Vincent (esguince en el tobillo izquierdo). Esto dejó a Austin Reaves como el único manejador de balón natural con experiencia en la duela.

La defensiva de Portland y el colapso de la segunda mitad

Tras mantenerse competitivos en la primera mitad, los Lakers se quedaron sin gasolina en la segunda. La agresiva defensa de Portland aprovechó la situación, forzando a Los Ángeles a cometer 25 pérdidas de balón. Esta presión incesante permitió a los Blazers despegarse en el marcador.

Además de los problemas para cuidar el balón, los Lakers tuvieron una noche terrible desde la larga distancia, acertando solo 7 de 27 intentos (25.9%).

Los Blazers fueron liderados por los 25 puntos de Deni Avdija (quien encestó 5 de 8 triples) y los 24 puntos y seis asistencias de Jrue Holiday. Jerami Grant aportó 22 puntos saliendo de la banca, mientras que Shaedon Sharpe y Donovan Clingan sumaron 16 puntos cada uno.

Austin Reaves: El llanero solitario

En medio del caos de lesiones, Austin Reaves volvió a tener una actuación monumental. Recién salido de su récord personal de 51 puntos el domingo en Sacramento, Reaves fue el centro de atención de ambos equipos.

Jugó 39 minutos y cargó con toda la ofensiva, terminando con 41 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. A pesar de que los Blazers le lanzaron múltiples defensores, Reaves mostró su talento para manipular las pantallas, atacar el aro y sacar faltas (12-14 en tiros libres). Aunque cometió 8 pérdidas de balón, producto del cansancio y la presión, su esfuerzo fue sobresaliente.

El esfuerzo del cuadro titular

Con tantas bajas, otros jugadores tuvieron que asumir roles más importantes. Rui Hachimura terminó con 16 puntos y 6 rebotes en 36 minutos. Fue una noche eficiente (6-12 de campo), aunque quizás se esperaba más de él. Deandre Ayton también jugó 36 minutos, aportando 16 puntos y 8 rebotes; si bien cumplió, hubo momentos en que se le pedía ser más físico, un resumen de lo que ha sido su carrera.

Jarred Vanderbilt tuvo una línea estadística de 14 puntos, 8 rebotes y 3 robos. Aunque su actuación fue positiva (Grado A-), cometió algunos errores mentales que costaron posesiones. Sin embargo, es muy alentador verlo jugar 28 minutos en la segunda noche de un back-to-back después de sus problemas de lesiones.

Los novatos y la banca

El entrenador JJ Redick pareció enfocado en darle ritmo al novato Dalton Knecht, especialmente en la segunda mitad. El ex jugador de Tennessee, seleccionado en el puesto 17 del draft de 2024, respondió con 16 puntos, 2 rebotes, 2 robos y 1 bloqueo en 25 minutos. Con la lesión de Vincent, Knecht tendrá más minutos y oportunidades.

En contraste, otros jugadores de rotación sufrieron. Jake LaRavia (3 puntos, 1-6 de campo) tuvo problemas, y se notó que le pidieron hacer más de la cuenta (Grado C-). Bronny James, en 20 minutos, no anotó (0-2 de campo), repartió 3 asistencias y sumó 3 pérdidas, demostrando que aún está lejos de poder contribuir en juegos de NBA (Grado F). Nick Smith Jr. (2 puntos en 20 minutos) mostró capacidad para crear su propio tiro, pero sin efectividad (Grado D).