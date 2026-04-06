La nueva era de los celulares Redmi: Baterías gigantes, pantallas ultrabrillantes y mucha Inteligencia Artificial

Xiaomi no pisa el freno y acaba de sacudir el mercado de la gama media con una oleada de lanzamientos que prometen redefinir lo que esperamos de un celular accesible. Por un lado, la compañía presentó oficialmente en China su esperada serie Redmi Note 14, conformada por las versiones estándar, Pro y Pro+. Por el otro, la marca ya calienta motores para la llegada del Redmi A7 Pro 5G a la India este próximo 13 de abril, un equipo que apuesta fuerte por la inteligencia artificial y que viene acompañado de una versión 4G ya disponible a nivel global. Como suele suceder con la marca, la gran cantidad de nombres puede llegar a confundir, así que vamos a desmenuzar las características de estos nuevos titanes para entender sus verdaderas diferencias.

Redmi Note 14: El nuevo rey de la calidad-precio

El hermano menor de la familia Note no se guarda nada y aspira a convertirse en el referente indiscutible para quienes buscan cuidar el bolsillo sin sacrificar rendimiento. Este equipo de 190 gramos de peso trae una pantalla OLED de 6.67 pulgadas que sorprende con una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 2,100 nits. Queda clarísimo que para este 2024 y 2025, tener un panel súper brillante ya no es un lujo exclusivo de los teléfonos caros, sino una regla general para reinar en la gama media.

En sus entrañas, el Redmi Note 14 lleva un procesador MediaTek 7025 Ultra, respaldado por opciones de 6 u 8 GB de memoria RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno UFS 2.2. Es una configuración bastante sólida que asegura un desempeño más que digno para el día a día. Para darle vida, cuenta con una batería de 5,110 mAh y carga rápida de 45W, números que fácilmente dejan atrás a varios equipos de precio mayor. Y si hablamos de fotos, su cámara principal de 50 megapíxeles destaca por tener una apertura f/1.5, posicionándose como una de las lentes más luminosas del mercado actual, a la cual le acompaña un modesto macro de 2 MP y una cámara frontal de 16 MP. Como extras, incluye conectividad 5G, certificación IP68 contra agua y polvo, sonido estéreo y lector de huellas.

Versiones Pro y Pro+: Curvas, lujo y mucha energía

Sí, tienen pantalla curva. Los Redmi Note 14 Pro y 14 Pro+ parecen dos gotas de agua a primera vista al compartir un panel AMOLED curvo de 6.67 pulgadas a 120 Hz. La verdadera sorpresa es su brillo pico bestial de 3,000 nits y la compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision. Básicamente, estamos hablando de especificaciones que solemos ver en la gama alta, bien protegidas en ambos modelos por cristal Corning Gorilla Glass Victus.

El diseño es donde empiezan a tomar caminos separados. El modelo Pro opta por un acabado en cuero sintético muy llamativo y cámaras separadas. El Pro+, en cambio, prefiere la elegancia del cristal con un módulo de cámaras unificado y es ligeramente más pesado, alcanzando los 210.8 gramos.

A nivel interno las cosas también cambian bastante. El 14 Pro utiliza un procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra, batería de 5,500 mAh con carga de 45W y un arreglo fotográfico que incluye el lente principal Sony LYT-600 de 50 MP (f/1.5), un ultra gran angular de 8 MP y un macro de 2 MP. Por su parte, el modelo Pro+ saca los músculos con un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, monstruosas opciones de hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1, además de una brutal batería de 6,200 mAh con carga súper rápida de 90W. Su apartado fotográfico también es superior, cambiando el gran angular por un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 2.5x. Ambos equipos corren con HyperOS basado en Android 14 y cuentan con cámaras frontales de 20 MP.

Redmi A7 Pro: Pantallas colosales y el salto a la IA con Gemini

Cambiando de región y de segmento, Xiaomi también tiene todo listo para lanzar el Redmi A7 Pro 5G en el mercado indio. La marca ya nos dejó ver varios detalles clave en su sitio web antes de la presentación oficial, confirmando que este equipo llega con una batería gigantesca de 6,300 mAh y una enorme pantalla de 6.9 pulgadas que incluye un notch en forma de gota para la cámara selfie.

El verdadero atractivo del A7 Pro 5G reside en su software. El celular será impulsado por un procesador 5G de ocho núcleos y correrá de fábrica con HyperOS 3, basado en Android 16. La compañía confirmó que vendrá cargado de funciones de inteligencia artificial, destacando herramientas como Circle to Search de Google y la integración nativa del asistente de voz Gemini. Físicamente, el teléfono luce un marco plano con un módulo trasero en forma de píldora que aloja un sistema dual de cámaras de 32 megapíxeles impulsado por IA, con el flash LED ubicado por fuera del módulo y el logo “REDMI 5G” en la parte inferior.

Para quienes buscan una opción más tradicional, Xiaomi se adelantó y lanzó silenciosamente la variante global Redmi A7 Pro 4G el pasado 1 de abril. Este modelo mantiene el enorme tamaño de 6.9 pulgadas, pero utiliza un panel IPS LCD con resolución HD+, tasa de refresco de 120 Hz y 800 nits de brillo máximo. Debajo del capó lleva un procesador Unisoc T7250, acompañado de 4 GB de RAM LPDDR4X y hasta 128 GB de almacenamiento UFS 2.2, asegurando también la experiencia del nuevo sistema operativo HyperOS 3.