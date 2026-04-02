Xiaomi y la evolución de POCO: del rendimiento sólido a la apuesta por el futuro

Parece que fue ayer cuando todos estábamos como el meme de Bart Simpson en el salón de clases, esperando con ansias a ver qué sacaba Xiaomi con su marca POCO. La duda siempre es la misma: ¿podrán de nuevo romper el mercado con esa relación calidad-precio que tanto nos gusta? Aunque el POCO F3 se llevó los reflectores por ser el más ambicioso, al echarle un ojo al POCO X3 Pro nos damos cuenta de que las diferencias no son abismales, pero sí clave.

Este modelo es, a todas luces, una evolución directa del POCO X3 NFC. El apellido “Pro” no está de adorno; la marca decidió dejar atrás la serie 700 de Qualcomm para saltar al Snapdragon 860, buscando ese empujón de potencia que los usuarios más exigentes pedían a gritos. Pero, ¿realmente este cambio de motor se traduce en una experiencia de uso tan superior como para coronarse rey?

Un diseño que ya conocemos pero que no pasa de moda

Si hablamos del exterior, la verdad es que los años no parecen pasar por la línea X3. Agarrar este equipo se siente casi igual que tener el modelo anterior en la mano. Mantiene ese módulo de cámaras central tan característico y el acabado de doble textura con la franja rayada que ya es sello de la casa. En el color negro que pudimos probar, el celular logra llamar la atención gracias a cómo juega con los reflejos de la luz, aunque hay que ser honestos: es un imán de huellas. Si no le pones su funda, se ensucia nada más de mirarlo, ya que la parte trasera no ayuda mucho a repeler la grasa de los dedos.

En cuanto a las dimensiones, con sus 215 gramos y 9.4 milímetros de grosor, no es precisamente una pluma, pero se siente cómodo y robusto. No destaca demasiado frente a la competencia actual en tamaño, pero sí se percibe esa construcción pensada para aguantar el trote diario.

El salto generacional: llega el nuevo POCO X8 Pro

La tecnología no se detiene y, para quienes buscan lo último de lo último, el POCO X8 Pro ya está haciendo ruido en plataformas como Shopee, donde los precios están empezando a bajar, poniéndose muy tentadores para el mercado latinoamericano. Este nuevo contendiente no solo llega con un diseño más estilizado de unos 201 gramos, sino que da un golpe sobre la mesa en cuanto a durabilidad y potencia bruta.

Lo que trae bajo el cofre el X8 Pro:

Pantalla: Panel AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución 1.5K y 120 Hz.

Procesador: MediaTek Dimensity 8500 Ultra.

Resistencia: Certificación IP69K (aguanta polvo y chorros de agua a presión).

Batería: Una bestialidad de 6,500 mAh con carga rápida de 100W.

Software: HyperOS 3 basado en el flamante Android 16.

Potencia y autonomía para no soltar el celular

Si el X3 Pro ya era bueno, el X8 Pro busca dejar el listón muy alto. El procesador Dimensity 8500 Ultra, junto con opciones de 8 GB o 12 GB de RAM, permite que los juegos más pesados corran como seda. Además, la batería de 6,500 mAh es una locura; los usuarios están reportando que aguanta el día completo de uso intenso sin despeinarse. Y si te urge salir, con la carga de 100W recuperas la mayoría de la energía en lo que te tomas un café.

En el apartado fotográfico, nos encontramos con un sensor principal de 50 MP que, apoyado por la inteligencia artificial del chip de MediaTek, saca la casta en fotos nocturnas y retratos. No se olvida de la conectividad, ya que viene preparado para todo: 5G, Wi-Fi 6 y NFC, ideal para los pagos digitales que cada vez son más comunes.

¿Vale la pena aprovechar las ofertas?

Ahorita mismo, el POCO X8 Pro se está posicionando como la opción ideal para el que quiere un balance entre lo que paga y lo que recibe. Con los descuentos que se ven en línea, especialmente en las versiones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento, el equipo se vuelve una alternativa difícil de ignorar frente a gamas altas mucho más caros.

Xiaomi sigue apostando por el soporte a largo plazo, prometiendo actualizaciones de seguridad y mejoras de rendimiento por varios años. Así que, ya sea que te inclines por la confiabilidad del X3 Pro o decidas dar el salto a la modernidad y resistencia extrema del X8 Pro, la realidad es que POCO sigue sabiendo cómo darnos lo que queremos sin dejarnos la cartera en el intento.