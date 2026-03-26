Apple a través del tiempo: El rescate del iPhone SE y las promesas de iOS 26.4

Para entender la estrategia de Apple, a veces hay que mirar simultáneamente al pasado y al futuro. Por un lado, la compañía sabe jugar con la melancolía de sus usuarios reviviendo diseños que parecían completamente olvidados. Por otro, su software avanza a pasos agigantados para transformar la experiencia diaria. Resulta fascinante ver cómo conviven estas dos filosofías tan distintas en un mismo ecosistema tecnológico.

El regreso a las 4,7 pulgadas: un golpe de realidad Allá por 2015 ya se veía venir que los amantes de los teléfonos celulares compactos tenían los días contados. Sin embargo, en plena era de las pantallas infinitas, donde la gran mayoría de los lanzamientos superan las 6,3 pulgadas, probar el iPhone SE (2020) es un viaje directo al pasado. Volver a una pantalla IPS LCD de 4,7 pulgadas con tecnología True-tone genera una sensación bastante extraña. Al sostener este equipo, surge una duda inevitable. ¿Realmente convence un smartphone que recicla tantos elementos de generaciones pasadas? Debajo del chasis, el procesador A13 Bionic de siete nanómetros con su Neural Engine marca la diferencia, pero el resto de los componentes nos deja con una experiencia atípica para los estándares de hoy. El dispositivo cuenta con una sola cámara trasera de 12 megapíxeles con estabilización óptica, capaz de grabar en 4K a 60 cuadros por segundo. Sumado a esto, ofrece conectividad WiFi 6, soporte para Dual SIM, certificación IP67 y almacenamiento de hasta 256 GB.

Un diseño anacrónico que se aferra a la tradición Cualquiera que siga de cerca la industria tecnológica sentirá un fuerte impacto visual al encender este celular. Estamos muy acostumbrados a los recortes en forma de gota y a las cámaras perforadas que buscan aprovechar al máximo el espacio. Frente a esto, el iPhone SE llega con unos marcos enormes y sumamente notorios. Apple decidió mantener la simetría clásica y revivir el botón de inicio con Touch ID en el frontal. Quienes odian los sistemas de reconocimiento facial seguramente defenderán a capa y espada esta decisión, sobre todo porque el lector sigue siendo rapidísimo. No obstante, no deja de sentirse como una oportunidad un tanto desperdiciada. Si la idea era rescatar el ADN de la marca, tal vez se podría haber reducido el marco superior para actualizar la pantalla, todo esto manteniendo sus dimensiones súper compactas de 138,4 x 67,3 milímetros y su ligero peso de apenas 148 gramos.

La evolución no se detiene: el salto hacia iOS 26.4 Mientras que el hardware en ocasiones nos ancla en el pasado, el sistema operativo de Apple nos empuja de golpe hacia el futuro. La actualización a iOS 26.4 demuestra precisamente esto, inyectando nuevas funciones a seis de las aplicaciones más utilizadas del sistema. Apple Music se llevó gran parte de los reflectores al estrenar Playlist Playground, una innovadora herramienta de creación de listas impulsada por inteligencia artificial. La plataforma también recibió un rediseño espectacular a pantalla completa para los álbumes, widgets de música ambiental y alertas de conciertos locales. Por su parte, la aplicación de Recordatorios perfeccionó una función clave para la productividad. Las tareas marcadas como “Urgentes” ahora se agrupan en una lista inteligente dedicada en la parte superior. Estas alertas activan una alarma persistente que se queda anclada en tu pantalla de bloqueo a través de las Actividades en Vivo, obligándote a completar la tarea o posponerla.

Video, bienestar y creatividad sin límites El apartado multimedia también recibió una inyección de energía importante. Si bien Apple Podcasts siempre ha soportado formatos de video, la experiencia ahora es mucho más natural. Los usuarios pueden alternar entre audio y video sin interrupciones, cambiar a vista horizontal y disfrutar de una reproducción totalmente estable sin importar la conexión gracias a la tecnología HLS. Del mismo modo, la app de Apple TV facilitó la personalización de los subtítulos, integrando un nuevo menú de estilos directamente en la ventana de reproducción. Pasando a temas de bienestar, la plataforma de Salud añadió un resumen visual muy práctico del horario de sueño de las últimas dos semanas. Además, devolvió las lecturas de oxígeno en la sangre a la gráfica de Signos Vitales para los usuarios del Apple Watch. Para cerrar el ciclo de novedades, Freeform incorporó un Centro de Contenido y la capacidad de generar imágenes con inteligencia artificial utilizando los modelos de OpenAI, expandiendo las herramientas creativas a un nuevo nivel.