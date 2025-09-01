La esperada secuela del aclamado juego indie, “Hollow Knight: Silksong”, finalmente tiene fecha y hora de lanzamiento. Team Cherry, la casa desarrolladora, anunció que el juego estará disponible a nivel mundial este 4 de septiembre. El precio oficial ha sido fijado en 19.99 dólares, 19.99 euros y 2,300 yenes, dependiendo de la región. Aunque el precio específico para México aún no se ha revelado, basándose en las recomendaciones de precios regionales de Steam, se anticipa que podría rondar los $250 pesos mexicanos.

Una nueva protagonista en un reino por descubrir

Esta nueva entrega nos pondrá en los zapatos de Hornet, un personaje de noble linaje que los fanáticos del primer juego reconocerán. A diferencia del viaje de Knight, la aventura de Hornet comienza cuando es capturada y llevada a una tierra desconocida: el reino de Pharloom, un mundo gobernado por la seda y la canción. Los jugadores deberán acompañarla en su peregrinaje a través de este fascinante y peligroso territorio para desentrañar sus misterios y alcanzar la ciudadela que se alza en la cima del reino.

Jugabilidad renovada y un mundo más grande

“Silksong” promete expandir todo lo que hizo grande a su predecesor. Los jugadores podrán disfrutar de un combate acrobático, más rápido y vistoso, explorando una gran variedad de escenarios que van desde grutas musgosas y pueblos dorados hasta colinas lluviosas. Hornet contará con un arsenal de nuevas armas y herramientas que podrán combinarse para superar a los enemigos y alcanzar lugares de difícil acceso. El juego presentará un bestiario impresionante con más de 200 tipos de enemigos —entre insectos, bestias y caballeros— y más de 40 jefes. Además, se incluirán diversas misiones secundarias y un modo de desafío de alta dificultad llamado “Steel Soul Mode” para los jugadores más experimentados.

El fenómeno que sacude a la industria independiente

La expectación por “Hollow Knight: Silksong” es tan grande que ha generado un impacto notable en la industria de los videojuegos independientes. El primer “Hollow Knight”, lanzado en 2017, es considerado una obra maestra del género metroidvania, con más de 15 millones de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los juegos indie más exitosos de la historia. El anuncio de la fecha de lanzamiento de la secuela provocó que el número de jugadores simultáneos del juego original en Steam se disparara a más de 70,000, demostrando el fervor de la comunidad.

Este nivel de anticipación ha llevado a que varios estudios independientes decidan posponer sus propios lanzamientos, ya sea como muestra de respeto o para evitar competir directamente. Títulos como “Cloverfit”, “Demon School” y el metroidvania “Phaëland” han movido sus fechas de estreno. Originalmente concebido como un DLC para el primer juego, “Silksong” creció tanto en escala que se convirtió en un título completo. Tras varios retrasos para asegurar la calidad, este 4 de septiembre se perfila como una fecha clave que podría marcar el inicio de una nueva leyenda en el mundo de los videojuegos independientes.