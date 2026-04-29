Entre el pulso por la cima de la Liga MX Femenil y una Liguilla a matar o morir para la cantera rojiblanca

El Clausura 2026 nos está regalando un cierre de torneo de alarido y la pelea por el protagonismo no da tregua. Hay nuevo mandamás en la Liga MX Femenil: Monterrey ya se trepó a la punta de la tabla general. Las Rayadas hicieron valer su localía y le pegaron 2-0 a Tijuana con tantos de Lourdes Martínez y Lucía García. Con este resultado, el equipo regio llegó a 19 unidades, manteniendo el invicto en lo que va del campeonato y desplazando a Chivas del superliderato únicamente por la diferencia de goles.

Y es que el Rebaño tampoco afloja el paso. El Guadalajara hizo lo propio despachando 2-0 de visita al Necaxa gracias a las anotaciones de una incombustible Licha Cervantes y de Adriana Iturbide. Las tapatías mantienen el pulso exacto con Monterrey en este primer tercio del certamen, dejando claro que el título será una pelea de perros. Quien dejó ir la sopa fue el América, que soltó el liderato tras enredarse con otro empate. Las Águilas tenían los tres puntos en la bolsa tras adelantarse con un gol de Scarlett Camberos frente al FC Juárez, pero una desatención defensiva le abrió la puerta a Dayana Martin para sellar el 1-1. Ojo también con Tigres; las Amazonas, actuales monarcas de la liga, ya escalaron al sexto lugar tras despachar a Cruz Azul con un contundente 4-2, y todavía traen un partido pendiente que las podría catapultar más arriba si sacan la victoria.

El recuento de los daños en la Jornada 7

Para poner en perspectiva cómo se movieron las aguas en esta séptima fecha, la cartelera estuvo bastante movidita. Todo arrancó el miércoles 4 de febrero con la goleada de Toluca 4-0 sobre el Atlético de San Luis. El jueves tuvimos de todo: León le sacó el partido 3-2 a Querétaro a domicilio, el empate ya mencionado entre Juárez y América, el triunfo rojiblanco ante las Centellas, la victoria de las felinas sobre la Máquina y un sólido 4-1 del Atlas frente a Pumas. Para cerrar la actividad el viernes 6, Puebla despachó 2-0 a Santos Laguna, Pachuca le metió tres sin respuesta al Mazatlán FC y Monterrey selló su liderato bajando a las Xolas.

La hora de la verdad para la sangre nueva de Chivas

Si en el máximo circuito femenil la cosa está que arde para la institución, en las fuerzas básicas del Guadalajara se respira pura tensión. Se viene una semana bravísima para la Cantera Rojiblanca, con el Clausura 2026 entrando en su fase definitoria para varias categorías. Es el momento de sacar a relucir ese ADN competitivo que tanto se pregona en Verde Valle y demostrar de qué están hechos los chavos.

El plato fuerte sin duda es la Sub-21, que se juega el orgullo y el pase a semifinales en un Clásico Tapatío que sacará chispas. El primer round de los Cuartos de Final contra el Atlas está programado para este miércoles 29 de abril a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Academia AGA, mientras que la vuelta será a matar o morir el sábado 2 de mayo a la misma hora en Verde Valle.

Por su parte, la escuadra varonil Sub-19 tiene un choque de trenes contra el Toluca en su respectiva liguilla. La ida se disputará el jueves 30 de abril a las 10:00 AM en Gigantera, y tendrán que ir a meterse al infierno de Metepec para la vuelta el domingo 3 de mayo a las 10:00 AM.

Mientras unos ya se están dando con todo en los Cuartos de Final, el resto de las categorías buscan dar el cerrojazo perfecto a su fase regular enfrentando precisamente a los acérrimos rivales de la femenil por la cima general: los equipos del Monterrey. Como parte de la Jornada 17, el sábado 2 de mayo la Sub-17 y la Sub-15 se meterán a El Barrial a las 9:00 AM y 11:30 AM, respectivamente, para medirse a los Rayados. La agenda la cerrará la Sub-19 Femenil visitando a las Rayadas el domingo 3 de mayo a las 9:00 AM, también en territorio regio.

El respaldo de la Nación Rojiblanca será fundamental para arropar a estos jóvenes que tienen la encomienda de poner el nombre del club en lo más alto, contagiados por la inercia ganadora que hoy tiene al primer equipo femenil peleando la cima de México.