La batalla de la gama media en 2026: del duelo del momento a la sorpresa del Realme 14 Pro+

El 2026 nos ha traído una competencia francamente feroz en el mercado de los smartphones, especialmente cuando volteamos a ver la gama media. Los usuarios hoy se rompen la cabeza intentando decidir entre opciones como el Realme 16 y el Samsung Galaxy A56. Y la verdad es que los entiendo perfecto. Ambos equipos ofrecen una mezcla interesantísima de buen rendimiento, diseño atractivo y una usabilidad excelente para el día a día. Los dos vienen armados con un hardware bastante potente y etiquetas de precio súper competitivas, lo que hace que elegir el celular ideal se vuelva todo un reto. Exploraremos más a fondo qué trae cada uno a la mesa para ayudarte a decidir, pero para entender la estrategia de Realme este año, primero tenemos que mirar hacia su hermano mayor.

Una apuesta que no escatima

Resulta que la marca asiática arrancó el año con todo. Primero nos sorprendieron con un gama alta buenísimo que recortaba el precio frente a sus rivales directos, y parece que no tienen ninguna intención de soltar el acelerador. Ahora nos presentan a los nuevos integrantes de su serie numérica, los Realme 14 Pro, unos teléfonos que llegan con serias aspiraciones de volverse los reyes absolutos del segmento. Ojo, no te voy a decir que son baratos, pero el nivel de prestaciones que manejan logra un equilibrio que pocos alcanzan hoy en día.

El Realme 14 Pro+ es el mejor exponente de esto que te platico. Hablamos de un Android con alma premium que no peca de nada. Realme de verdad hizo la tarea; te da una experiencia digna de celulares que en el papel se supone que son superiores, tanto a la hora de abrir aplicaciones pesadas como al momento de tomar fotos. Básicamente, es el smartphone que está marcando el ritmo actual del mercado, siendo una recomendación facilísima para quienes buscan cambiar su equipo sin tener que soltar los más de 1,000 euros que te cuestan los modelos más caros de la industria.

Diseño premium con un truco bajo la manga

Visualmente, el Realme 14 Pro+ es de esos celulares que te enamoran a primera vista. Su parte trasera tiene un acabado tipo cerámica que se siente increíble en la mano, aunque sí, resulta bastante resbaladizo. Te da esa sensación inmediata de tener un equipo caro y guarda un secreto bastante peculiar: cambia de color al reaccionar con el frío. Es un sello distintivo muy creativo, un rasgo de esos que se te quedan grabados en la memoria y que demuestra que la firma china le está tirando a lo más alto.

Por cierto, es un teléfono tirándole a grande. Esto queda claro con su pantalla de 6.77 pulgadas metida en un cuerpo que pasa de los 160 milímetros de alto. A pesar del tamaño, pesa apenas 194 gramos, así que no se siente como un ladrillo en la bolsa del pantalón. Las esquinas redondeadas le dan una ergonomía bastante aceptable, pero te soy sincero, lo mejor es ponerle funda antes de que termine resbalándose hasta el piso.

Fotografía y esos pequeños detalles

Aparte de este diseño con pigmentos termocrómicos que imitan elementos de la naturaleza (la unidad blanca que probamos recuerda un poco a los tonos del mar), la parte trasera resalta otro de sus platos fuertes: las cámaras. Dejaron atrás el diseño que vimos en modelos como el GT7 Pro y apostaron por un módulo completamente redondo, algo más parecido a lo que nos mostraron en la generación pasada con el 12 Pro+. Aquí adentro viven tres sensores súper capaces que prometen resultados increíbles.

Ahora bien, si le tengo que poner un solo pero al apartado estético, serían los bordes. Tienen un acabado brillante que simula metal, fabricados en policarbonato, y la verdad es que se ensucian con solo mirarlos. Un acabado mate le habría quedado de lujo y le daría un toque más limpio. Al final es una preferencia personal y un detalle menor, sobre todo si consideramos que de todas formas vas a usar la funda que afortunadamente ya viene incluida en la caja.

Ficha técnica del Realme 14 Pro+