Samsung en su laberinto: Del tabique premium que todos desean al guerrero que realmente te saca del apuro

Llegó la hora de la verdad. Este es, sin duda, uno de los análisis que más estábamos esperando en el año. El Galaxy S25 Ultra viene a reclamar su corona como el rey indiscutible de Android y tirarle directo a la yugular al iPhone 16 Pro Max. La movida de la marca surcoreana es bastante clara: si el modelo del año pasado ya jalaba increíble y la gente lo buscaba, para qué le mueves de más.

Este ha sido un ciclo de puro refinamiento, de agarrar la base sólida del S24 Ultra y pulirla hasta sacar un equipo que le va a rayar la cabeza a los que siempre quieren soltar la lana por lo más top del mercado. Ponte cómodo, porque hay mucha tela de donde cortar.

Las entrañas de la bestia

Para que se den un quemón de lo que trae este bicho, aquí les dejo cómo viene armado el S25 Ultra:

Pantalla: Un panel gigante AMOLED LTPO de 6.9 pulgadas con resolución Quad HD+ a 120 Hz, blindado con Gorilla Glass Armor 2.

Procesador: El novísimo Snapdragon 8 Elite de Qualcomm.

Almacenamiento y RAM: 12 GB de RAM fijos, con opciones de 256 GB, 512 GB y hasta 1 TB.

Cámaras traseras: Sensor principal de 200 MP (f/1.7, OIS), un telefoto de 50 MP (zoom x5, OIS), otro telefoto de 10 MP (zoom x3, OIS) y un ultra gran angular de 50 MP (f/1.9).

Cámara frontal: 12 MP (f/2.2).

Autonomía: Batería de 5,000 mAh con carga rápida de 45W y carga inalámbrica de 15W.

Conectividad y extras: 5G (Dual Nano + eSIM), WiFi 7, UWB, protección IP68, Samsung Dex y el clásico S-Pen integrado. Todo corriendo sobre Android 15 con One UI 7.

Si te asomas a comprar un S25 Ultra es porque te laten los celulares enormes, ahí no hay debate. Sigue siendo un aparato de dimensiones imponentes (162,8 x 77,6 x 8,2mm), pero para que nos entendamos rápido: esta iteración es mucho más delgada, ligera y cómoda en la mano que el bloque del año pasado.

Lograron bajarle el peso a 218 gramos, viniendo de los 233 de su antecesor. ¿Se siente la diferencia en la bolsa del pantalón? La neta sí. Tampoco es que sea un peso pluma, pero considerando que trae los mismos materiales premium y una batería idéntica, el recorte es un acierto rotundo. Aparte, por fin le bajaron dos rayitas a las esquinas tan picudas que venían arrastrando desde la generación del S22. Los bordes traseros siguen sintiéndose algo afilados, pero el agarre mejoró muchísimo. Mantiene su vibra rectangular, lo que sacrifica un poco de ergonomía frente a la competencia, pero vaya que la experiencia de uso dio un salto.

La trinchera del día a día

Pero seamos realistas. Mientras el Ultra acapara los reflectores y los benchmarks, la verdadera batalla tecnológica se pelea en las calles. ¿De qué te sirve traer un procesador de la NASA si lo que realmente te genera estrés es que el celular te deje tirado a mitad de tu rutina?

Justo hace poco salieron a la luz unos datos en Reino Unido que pintan de cuerpo entero la relación tóxica que a veces tenemos con nuestros dispositivos. Resulta que al 20% de la gente le da ansiedad ver que la pila se va a rojo, y el estrés se dispara al 66% cuando se cae la conexión a internet. En promedio, los usuarios hacen corajes con la tecnología unas dos veces al día. Esto nos dice algo clave: el concepto de “calidad” ya mutó. Ya no se trata solo del precio, sino de qué tanta lata te ahorra el equipo a largo plazo.

Ahí es donde entra al quite el Galaxy A57 5G.

Este modelo no busca romper récords, sino ser ese guerrero de diario que no te deja morir solo. La bronca de la batería es universal; estar cazando enchufes corta cualquier flujo de trabajo. Por eso, el A57 le tira a aguantarte el paso hasta por dos días con una sola carga, con una gestión de energía pensada para escenarios reales. Te da esa tranquilidad mental de salir de casa sin el cargador.

Y no podemos ignorar la cámara. Tomar fotos chidas ya no debería ser un lujo de veinte mil pesos. El A57 trae un sistema fotográfico que te tira un paro brutal tanto a pleno rayo del sol como en situaciones de poca luz. Tú solo disparas y el procesamiento inteligente hace la chamba pesada en el fondo para que el resultado sea nítido y sin ruido.

La inteligencia que sí usas

La cereza del pastel es cómo están integrando la IA. Con su sistema Awesome Intelligence, el A57 hereda varias herramientas que antes estaban reservadas para los pesos pesados. Son funciones enfocadas en la practicidad: limpiar tus fotos de detalles molestos, organizar tu información y hacerte el día un poco más ligero sin obligarte a aprender procesos complicados.

El verdadero valor de un celular hoy en día se mide en su aguante, por dentro y por fuera. El A57 5G llega con una promesa fuerte: seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad. Lo armas hoy y sabes que tienes equipo para un buen rato, blindado contra la obsolescencia programada.

Así está la jugada actual. Por un lado, la brutalidad del S25 Ultra demostrando hasta dónde puede llegar el hardware cuando no hay límites presupuestales; por el otro, la sensatez del A57 5G entendiendo y curando las frustraciones de la gente de a pie. Dos filosofías diametralmente opuestas coexistiendo en el mismo ecosistema, dejando en el aire la pregunta sobre qué tipo de experiencia es la que realmente necesitas para tener paz mental.