Novedades de peso en el mundo tech: LG renueva su apuesta con el V60 ThinQ y sacude el mercado de televisores OLED

La semana ha estado cargada de noticias para los entusiastas de la tecnología, con un ritmo vertiginoso de lanzamientos y primeras impresiones que apenas nos da tiempo de respirar. Sin duda, el protagonista de estos días es el gigante coreano LG, que no solo ha hecho oficial su nuevo buque insignia en telefonía móvil, sino que también sigue marcando la pauta en el entretenimiento para el hogar tras su paso por Las Vegas. Empezamos con lo que muchos estaban esperando: la confirmación de los rumores sobre su nuevo celular de gama premium.

El LG V60 ThinQ 5G llega con potencia bruta y doble pantalla

Tras varias filtraciones que ya circulaban por la red, el LG V60 ThinQ 5G es finalmente una realidad oficial. Siguiendo la filosofía de sus predecesores, la compañía ha decidido mantenerse firme en su estrategia de la doble pantalla mediante un accesorio, diferenciándose de la tendencia de los plegables flexibles. Este dispositivo, que estará disponible en los mercados de América del Norte, Europa y Asia a partir del próximo mes, apunta directamente a la gama alta incorporando el procesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 865.

Para soportar las exigencias de la conectividad 5G y la grabación de video en resolución 8K, LG ha equipado este terminal con una generosa batería de 5,000 mAh con carga rápida Quick Charge 4+, lo que promete una autonomía más que decente para jornadas intensas. En el apartado fotográfico, nos encontramos con un módulo trasero horizontal que alberga tres cámaras, destacando un sensor principal de 64 MP y un gran angular de 13 MP, apoyados por un sensor ToF para profundidad.

Diseño sobrio y una experiencia visual expandida

Visualmente, el equipo mantiene líneas elegantes en colores azul oscuro y blanco perla, integrando el lector de huellas bajo la pantalla y conservando la certificación de resistencia militar MIL-STD-810G y protección IP68 contra agua y polvo. La pantalla principal es un panel P-OLED de 6.8 pulgadas con resolución FullHD+; sin embargo, la magia ocurre al acoplar el accesorio LG Dual Screen. Este añade un segundo panel idéntico en tamaño y resolución, permitiendo una experiencia multitarea real, ya sea para correr dos aplicaciones simultáneamente o para consumir contenido multimedia con mayor comodidad. Curiosamente, este accesorio cuenta con una pequeña pantalla exterior de 2.1 pulgadas para notificaciones y solo estará disponible en blanco y negro, dejando fuera el tono azul del celular.

Impresiones de los nuevos gigantes OLED para la sala

Dejando de lado el bolsillo y pasando a la sala de estar, nuestros expertos han regresado de Las Vegas con impresiones frescas sobre la nueva línea de televisores. Si sentían que se habían perdido entre tanto anuncio de hardware, no están solos. Entre lo más destacado están las primeras pruebas con los modelos LG G6 y LG C6. Mientras que el G6 se posiciona como el tope de gama, el modelo C6 ha resultado ser la sorpresa más interesante de la temporada.

Por primera vez, LG ha decidido incorporar su tecnología de panel “Primary RGB Tandem OLED” en los tamaños grandes de su serie C, que es un escalón inferior a la línea G. Esto es una jugada estratégica clave, ya que competidores como Samsung suelen reservar sus mejores paneles únicamente para sus modelos más costosos, dejando paneles WOLED básicos para las gamas intermedias. Esto podría convertir al C6 en la opción predilecta para quienes buscan calidad premium sin irse al precio más alto del catálogo.

El mercado de audio y la democratización del OLED

El panorama del entretenimiento en casa no termina ahí. Marantz ha presentado nuevo hardware de audio y video, y también hemos visto amplificadores con estilo retro de NAD. Sin embargo, una de las noticias más relevantes para el consumidor promedio es la reciente reseña del Toshiba XF9F. Aunque el televisor obtuvo una calificación de tres estrellas debido a cierta falta de refinamiento técnico, representa un hito importante: el precio.

Este modelo de Toshiba es el primer OLED de tamaño completo (55 y 65 pulgadas) que vemos rondando las 799 libras esterlinas. Aunque no es perfecto, su existencia es una señal clara de que la tecnología OLED está a nada de volverse accesible para el usuario común y no solo para los entusiastas con grandes presupuestos. Es muy probable que en un futuro cercano veamos pantallas de esta calidad a precios que realmente podamos considerar económicos.