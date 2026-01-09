Dramatismo en Calcuta y un repaso a las joyas del tablero: el ajedrez mundial no da tregua

El mundo del ajedrez vive momentos de alta tensión con la celebración del Tata Steel Chess India, donde la experiencia y la juventud se están batiendo en duelo de manera espectacular. La segunda jornada del torneo trajo movimientos sísmicos en la tabla de posiciones antes de las rondas finales de partidas rápidas. En la sección abierta, el legendario Vishy Anand se mantuvo firme en la cima, pero ahora comparte el liderato con su compatriota Nihal Sarin, quien tuvo un día sencillamente perfecto. Por otro lado, la competencia femenina vio cómo Kateryna Lagno se separaba del resto con una actuación invicta, dejando a Carissa Yip medio punto atrás y consolidándose como la rival a vencer.

El resurgir de Anand y la perfección de Nihal

Las rondas cuatro a seis del torneo rápido, disputadas este jueves en Calcuta, fueron un verdadero espectáculo estratégico. Con las tres últimas rondas rápidas programadas para el viernes, la definición de los campeones de esta modalidad está al caer antes de dar paso al blitz del fin de semana. La dupla india formada por Viswanathan Anand y el joven Nihal Sarin comanda la tabla con 4½ puntos de 6 posibles. Les sigue muy de cerca Wesley So en tercer lugar con 4 puntos, mientras que un grupo peligroso conformado por Arjun Erigaisi, Praggnanandhaa Rameshbabu y el polémico Hans Niemann acecha con 3½ puntos. Aunque este trío está a un punto de los líderes, en el ajedrez rápido cualquier descuido puede cambiar la historia en un parpadeo.

Lo de Anand fue una demostración de carácter. Comenzó el día empatado en primer lugar con Niemann, pero ambos tropezaron en la cuarta ronda, lo que comprimió la tabla y eliminó a los invictos del torneo. Sin embargo, el “Tigre de Madrás”, cinco veces campeón mundial clásico, se recuperó de manera formidable. En la quinta ronda derrotó al propio Niemann, un golpe durísimo para las aspiraciones del estadounidense, y cerró el día con otra victoria consecutiva. Por su parte, el desempeño de Nihal Sarin fue una voltereta total respecto a su inicio titubeante; el joven de 21 años ganó sus tres partidas del día, despachando a Niemann, Volodar Murzin y Vidit Gujrathi, mostrando el nivel que ya había insinuado en el reciente Mundial de Rápidas en Doha.

Polémica y curiosidades en el tablero

Uno de los momentos más platicados de la jornada ocurrió en la partida de la sexta ronda entre Wesley So y Praggnanandhaa. El encuentro terminó en tablas tras un incidente inusual en los segundos finales: Pragg detuvo el reloj cuando le quedaba apenas un segundo porque no pudo encontrar inmediatamente una dama física para coronar un peón. Son este tipo de detalles reglamentarios y nervios de acero los que definen torneos de este calibre. Mientras la emoción se desborda en la India, resulta imposible no mirar atrás y recordar que este nivel de competencia es el sello de una temporada inolvidable. De hecho, el 2025 nos ha regalado partidas que ya son clásicos instantáneos.

Obras maestras: Un vistazo a lo mejor del 2025

Hablando de genialidades, este año ha dejado una colección de partidas que merecen ser enmarcadas. En el quinto puesto de lo más destacado del año encontramos el duelo entre Daniil Dubov y Georg Meier en la Copa del Mundo de la FIDE. Dubov, conocido por ser un artista de la preparación y no temerle a los gambitos, se enfrentó al estilo conservador de Meier en una batalla que recordó al ajedrez romántico del siglo XIX. Aunque las negras lograron resolver los problemas de la apertura, un error al final permitió un remate estético digno de estudio.

Subiendo en el ranking de brillantez, el cuarto lugar se lo lleva Anish Giri contra el chino Wei Yi en la Global Chess League. Giri, quien tuvo un 2025 fantástico clasificando al Torneo de Candidatos, rompió con su fama de jugador sólido para desplegar un ataque feroz. Lo impresionante aquí fue la preparación casera: el nivel de análisis y memoria requeridos para ejecutar tal línea en una variante tan rara es simplemente de otro planeta. Es mérito puro recordar cada detalle ante un rival de la talla de Wei Yi.

El podio de la excelencia estratégica

Entrando a los pesos pesados, el tercer lugar recae en la partida de Salem Saleh contra Thanh Tu Tran en la Copa del Mundo. Fue una Defensa Siciliana con enroques opuestos, el escenario perfecto para el drama. Parecía que el ataque de las blancas llegaría primero, pero Saleh nos recordó que nunca hay que subestimar el contrajuego en una Siciliana, culminando con una idea de mate tan bella como sorpresiva. La medalla de plata es para el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus, a quien Magnus Carlsen ha catalogado como el mejor jugador de 14 años en la historia. En el Gran Suizo de la FIDE, Erdogmus venció a Aditya Mittal con un sacrificio de dama que obligó al rey rival a un baile mortal por todo el tablero.

Finalmente, la joya de la corona, la mejor partida de 2025, fue la protagonizada por Praggnanandhaa y Richard Rapport en la UzChess Cup. No sería exagerado decir que es una de las mejores partidas del siglo XXI. Rapport, con las piezas negras y empleando la siempre querida Defensa India de Rey, ejecutó una cascada de sacrificios tan complejos que rivalizan con las mejores obras de Garry Kasparov. Fue una muestra de creatividad pura ante un jugador de élite, confirmando que el ajedrez sigue siendo un pozo inagotable de belleza artística y precisión matemática.