El panorama tecnológico global enfrenta nuevos retos regulatorios. El Ministerio de Comercio de China anunció este jueves que someterá a una revisión exhaustiva la adquisición de la startup de inteligencia artificial Manus por parte de Meta Platforms. La operación, valorada en más de 2,000 millones de dólares, ha encendido las alertas en Pekín debido a la naturaleza de la empresa adquirida: aunque Manus tiene su sede en Singapur, sus fundadores son de origen chino, lo que ha motivado la intervención de las autoridades asiáticas.

Investigación en curso

He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio, confirmó en conferencia de prensa que la dependencia trabajará en conjunto con otros departamentos relevantes para llevar a cabo una “investigación evaluativa” sobre el acuerdo. El objetivo principal es determinar si la transacción cumple cabalmente con las normativas locales, en un momento donde la carrera por el dominio de la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica es cada vez más tensa entre las grandes potencias y los gigantes de Silicon Valley.

La importancia de la actualización para el usuario

Mientras el conglomerado de Mark Zuckerberg lidia con estos procesos burocráticos internacionales y busca expandir su cartera de IA, para el usuario final la interacción con Meta sigue dándose a través de sus aplicaciones cotidianas. Mantener plataformas como Instagram actualizadas es crucial no solo para recibir las nuevas funcionalidades que podrían derivarse de estas inversiones en tecnología, sino para garantizar la seguridad del dispositivo. A menudo, los usuarios desconocen si cuentan con la última versión, pero verificarlo de forma manual es un proceso sencillo tanto en Android como en iOS.

Proceso en dispositivos Android

Para quienes utilizan el sistema operativo de Google, el primer paso es ingresar a la Play Store, la tienda donde se gestiona todo el software del celular. Una vez dentro, se debe ubicar y seleccionar la imagen de perfil que se encuentra en la esquina superior derecha de la barra de búsqueda. Al desplegarse el menú, es necesario elegir la opción “Gestionar apps y dispositivo”.

Dentro de esta sección, el sistema indicará si existen parches pendientes. El usuario tiene la libertad de presionar “Actualizar todo” para que el sistema realice la descarga automática de las nuevas versiones disponibles. No obstante, para tener mayor control, se recomienda ingresar a “Ver detalles”; esto desplegará la lista completa de apps. Si Instagram aparece ahí, se puede actualizar individualmente para darle prioridad o permitir que la tienda actualice todo el listado conforme a su orden de aparición.

Actualización en iPhone

Por su parte, los usuarios de Apple deben dirigirse a la App Store. El procedimiento inicia asegurándose de estar en la pestaña “Hoy” para luego pulsar el ícono del perfil, situado también en la parte superior derecha. Al ingresar a la pantalla de la cuenta, basta con deslizarse hacia la parte inferior para encontrar el listado de aplicaciones que requieren renovación.

Un detalle práctico en iOS es que, si la actualización no aparece de inmediato, se puede forzar una nueva búsqueda “jalando” la pantalla hacia abajo con el dedo. Si Instagram figura en la lista tras refrescar la página, solo resta presionar el botón de actualizar. Con estos pasos, los usuarios pueden asegurarse de que su aplicación esté lista para soportar las mejoras que Meta implementa continuamente, independientemente de los movimientos corporativos que la empresa realice en el extranjero.