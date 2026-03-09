Novedades y ofertas de Motorola: El gigante de la batería frente al rey compacto

El catálogo de teléfonos inteligentes de Motorola sigue moviéndose con fuerza. Si hace poco nos sorprendía la buena autonomía del Moto G9 Plus, ahora el protagonismo se lo roba un integrante menor que amenaza con superarlo dentro de su propia casa: el Moto G9 Power. Este celular llega con la misión de destronar a su antecesor, el G8 Power, y justificar su lugar en la gama media con una resistencia energética que parece no tener fin.

Energía para rato y un diseño familiar

La carta más fuerte de este equipo es su gigantesca batería de 6,000 mAh. Motorola promete hasta 60 horas de uso continuo con una sola carga, una cifra monstruosa que seguramente pondrá a prueba a los usuarios más exigentes. A esto se le suma el soporte para carga rápida de 20W.

El aspecto visual del teléfono mantiene el ADN de la marca. Atrás encontramos el clásico logo en el centro, funcionando también como lector de huellas dactilares. El módulo de cámaras, que en la generación pasada estaba centrado, ahora se mueve a una esquina conservando esa forma cuadrada tipo dado y sobresaliendo apenas del chasis. Lo vas a encontrar en colores morado (Electric Violet) y verde (Metallic Sage).

Curiosamente, Motorola decidió incluir un botón físico exclusivo para llamar a Google Assistant, presumiendo una característica que casi toda la industria ya dejó en el olvido. Y como estamos hablando de un equipo voluminoso y algo pesado con sus 221 gramos, hay espacio de sobra en el marco superior para conservar la entrada tradicional de audífonos. Al frente te recibe una pantalla plana de 6.8 pulgadas con marcos delgados, resolución HD+ a 60 Hz y la cámara frontal perforada.

Lo que esconde bajo el cofre

El motor de este celular es un Snapdragon 662, exactamente el mismo procesador de la generación anterior. Trabaja junto a 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, con la enorme ventaja de poder expandir el espacio hasta 512 GB mediante una tarjeta microSD. Todo esto corre sobre Android 10 y la interfaz My UX, conocida por permitir opciones de personalización sin saturar el sistema operativo.

La apuesta en fotografía es un poco más conservadora. Optaron por un sensor principal de 64 megapíxeles, pero decidieron dejar fuera el lente gran angular.

Especificaciones Moto G9 Power Pantalla 6.8″ HD+ Max Vision Procesador Qualcomm Snapdragon 662 RAM y Almacenamiento 4 GB / 128 GB (expandible a 512 GB) Cámaras Traseras Principal: 64 MP (f/1.8) Macro: 2 MP (f/2.4) Profundidad: 2 MP (f/2.4) Cámara Frontal 16 MP (f/2.2) Batería 6,000 mAh + carga rápida 20W Dimensiones y Peso 172.14 x 76.79 x 9.66 mm / 221 g Extras Jack de 3.5mm, resistencia al agua, botón Google Assistant

Un salto al presente: El Edge 50 Neo a precio de locura

Pero si los teléfonos gigantes no son lo tuyo y buscas algo más compacto con mejor tecnología fotográfica, el panorama cambia drásticamente con otra de las opciones de la marca. Actualmente, el Motorola Edge 50 Neo tiene un descuento muy atractivo en Amazon. El equipo bajó de sus 229.99 euros habituales a unos 211.65 euros, y los compradores pueden aplicar un cupón adicional de 37.35 euros justo debajo del precio de oferta, volviéndolo una verdadera ganga.

Fotografía premium y pantalla vibrante

Este modelo cambia por completo el enfoque. Viene armado con un lente principal Sony LYTIA 700C de 50 megapíxeles y un teleobjetivo que te permite hacer acercamientos sin destruir la calidad de la imagen. La inteligencia artificial de Moto se encarga de procesar colores más vivos y estabilizar los videos si te andas moviendo. Es un equipo sólido para los amantes de la fotografía, aunque algunos usuarios comentan que de noche las fotos pierden un poco de detalle, algo completamente normal en este rango de precios. Como un detalle extra, Motorola incluye una funda protectora en la caja.

El panel frontal es una pantalla Super HD pOLED de 6.36 pulgadas con resolución de 1220p. Esta tecnología entrega negros muy profundos y un contraste altísimo, lo que se nota muchísimo al ver series o editar fotos. Su tamaño compacto hace que usarlo con una sola mano sea bastante cómodo.

Potencia de sobra y el veredicto de la comunidad

Por dentro, viene bien surtido con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Es espacio de sobra para la mayoría, aunque a diferencia del G9 Power, aquí no tienes la opción de meterle una tarjeta microSD. La batería es de 4,310 mAh. Podría parecer poco frente a su hermano mayor, pero lo compensa con una brutal tecnología de carga rápida TurboPower de 68W por cable. Bastan unos minutos enchufado para tener batería para el resto del día. También acepta carga inalámbrica de hasta 15W, pero ese cargador te toca comprarlo aparte. Un gran acierto del fabricante es prometer cinco años de actualizaciones de software, asegurando que el celular no se vuelva obsoleto tan rápido.

La comunidad en Amazon le ha dado el visto bueno. Con más de mil reseñas y una calificación de 4.4 sobre 5 estrellas, los compradores destacan la excelente calidad de construcción, la fluidez del sistema y el tremendo equilibrio entre calidad y precio.