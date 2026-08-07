Yucatán será sede del primer Congreso Internacional BIO-MAS 2026. El encuentro fue anunciado como una reunión internacional dedicada a la biotecnología.

Especialistas de distintos países se reunirán en el estado para participar en el congreso. La convocatoria coloca en un mismo espacio a profesionales vinculados con esta área científica.

Varios medios de Yucatán informaron sobre la elección del estado como sede y destacaron el carácter internacional de la cita. Las publicaciones coinciden también en que se trata de la primera edición de BIO-MAS.

El dato central del anuncio es doble: Yucatán albergará el congreso y recibirá a especialistas internacionales en biotecnología. BIO-MAS 2026 se presenta así como una nueva reunión científica con sede en el estado.