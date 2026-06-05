Xiaomi tira la casa por la ventana este 2026: Del POCO F7 al arsenal del Redmi Note 15 y el F8 Ultra

Fue a principios de año cuando POCO nos soltó sus propuestas para la gama media, pero la neta es que ahora sí sacaron la artillería pesada. Apenas cerrando marzo, nos aventaron a la cara los nuevos POCO F7 Pro y POCO F7 Ultra. No son los teléfonos más baratos del barrio, pero buscan ser el paro para quienes exigen especificaciones de locura sin tener que vaciar la cuenta del banco. El F7 Pro arranca en unos nada despreciables 599,99 euros, y si te quieres ver más exigente, el Ultra se va a los 799,99 euros.

A simple vista, estos dos güeyes son súper parecidos. Ambos superan los 200 gramos y se sienten macizos en la mano; el Ultra está un poco más gordito, seguramente por culpa del telefoto. Traen certificación IP68 para aguantar la vara contra el agua y el polvo. Los dos montan una pantallota Flow AMOLED de 6,67 pulgadas a 120 Hz con resolución 2K+ y un brillo pico que te deja ciego con sus 3.200 nits. El Ultra se pone un poco más fresa con un chip gráfico dedicado (VisionBoost D7) y protección POCO Shield Glass, mientras que el Pro se defiende con Gorilla Glass 7i.

Por músculo no paramos, caray. El F7 Pro trae el Snapdragon 8 Gen 3 y el Ultra se rifa con el Snapdragon 8 Elite. Básicamente, cualquier app o juego pesado va a correr como mantequilla. Y para que no se te achicharre la mano jugando, traen una cámara de vapor de 5.400 milímetros cuadrados. Vienen de caja con HyperOS 2, o sea, Android 15 cargadísimo de inteligencia artificial. Lo que saca de onda es la batería: el Pro es el que trae el tanque más grande con 6.000 mAh, mientras que el Ultra se queda en 5.300 mAh, aunque lo compensa con carga rapidísima de 120W y soporte inalámbrico.

Especificaciones POCO F7 Pro POCO F7 Ultra Pantalla Flow AMOLED 6,67″ 2K+ (120 Hz), Pico 3.200 nits, Gorilla Glass 7i Flow AMOLED 6,67″ 2K+ (120 Hz), Pico 3.200 nits, POCO Shield Glass Procesador Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Elite RAM y Almacenamiento 12 GB LPDDR5x / 256 o 512 GB UFS 4.1 12 GB LPDDR5x / 256 o 512 GB UFS 4.1 Cámaras traseras Principal 50 MP (OIS), Gran angular 8 MP Principal 50 MP (OIS), Telefoto 50 MP (2.5x), Gran angular 32 MP Cámara frontal 20 MP 32 MP Batería y Carga 6.000 mAh, Carga 90W 5.300 mAh, Carga 120W (50W inalámbrica) Extras WiFi 7, Bluetooth 5.4, IP68, Huella ultrasónica WiFi 7, Bluetooth 6, IP68, Huella ultrasónica Precio base 599,99 euros 799,99 euros

El asalto masivo a la gama media y alta

Y si creías que con los F7 ya habían soltado toda la sopa, aguanta. Este 2026, el ecosistema de Xiaomi se está expandiendo a lo bestia en todos los frentes. La serie Redmi Note 15 llega para comerse el mercado de los que buscan las 3B (bueno, bonito y barato). El Redmi Note 15 4G se defiende con un MediaTek Helio G100 Ultra, cámara de 108 MP y otra batería de 6.000 mAh que te va a aguantar todo el día y más. Si ya te quieres trepar al barco del 5G, la versión Note 15 5G le mete galleta con el Snapdragon 6 Gen 3 y una pantalla que alcanza los 3.000 nits.

Para los que son más picudos, la línea Pro se pone seria. El Redmi Note 15 Pro 5G estrena el Dimensity 7400 Ultra y una brutal cámara de 200 MP con estabilización óptica. Su hermano, el Pro Plus, sube la apuesta con el Snapdragon 7s Gen 4 y una carga rápida de 100W, ideal para llenarlo de energía en lo que te preparas un taco.

A medio camino, para quienes buscan potencia bruta pero no quieren lidiar con precios de flagship, asoma el Xiaomi 15T. Con su procesador Dimensity 8400 Ultra, 12 GB de RAM LPDDR5X y pantalla de 1,5K, este equipo está diseñado para grabar en 4K a 60 fps sin sudar una gota.

El futuro asoma la cabeza: POCO F8 Series

Parece que en las oficinas de desarrollo no duermen, porque ya tenemos en el radar lo que sigue en la cadena alimenticia de POCO: el F8 Pro y el F8 Ultra. El F8 Pro da un salto directo al Snapdragon 8 Elite, empujando una pantalla AMOLED a unos enfermizos 3.500 nits de brillo. En su módulo de cámaras ya asoma un telefoto periscopio de 50 MP, todo alimentado por una gigantesca batería de 6.210 mAh con carga de 100W.

Pero el que de verdad viene a patear el tablero es el POCO F8 Ultra. Equipado con un Snapdragon 8 Elite Gen 5 —sí, esa arquitectura ya está tocando la puerta— y una inmensa pantalla de 6,9 pulgadas. Su sistema de triple cámara de 50 MP y una batería de 6.500 mAh dejan claro que la estrategia de saturación de Xiaomi este año no se trata solo de llenar estantes, sino de acorralar a la competencia desde absolutamente todos los frentes posibles. Queda por ver si el software logrará domar todo este hardware de golpe o si nos toparemos con los clásicos tropiezos de optimización de los primeros meses de lanzamiento.