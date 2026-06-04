El dilema de Microsoft: la reestructuración de Xbox y un inesperado respiro para los gamers

En los pasillos de Microsoft se corre el rumor de que se vienen cambios fuertes. La compañía está evaluando seriamente qué hacer con su división de videojuegos, Xbox. Entre las opciones sobre la mesa están un spin-off, armar un joint venture o de plano reestructurarla como una subsidiaria independiente. Esto no sale de la nada; la revisión viene tras una ola pesada de despidos, una presión constante en los ingresos y márgenes de ganancia que nomás no levantan el vuelo si se comparan con el desempeño del resto del grupo. Al final del día, lo que se decida va a redefinir cómo reparte Microsoft su dinero entre el gaming y sus verdaderas minas de oro actuales: la nube y la inteligencia artificial.

Una estrategia de enfoque y números fríos

Mandar a Xbox a una estructura independiente no significa que vayan a tirar la toalla con los videojuegos. Más bien es una movida para limpiar la casa y enfocar las baterías del grupo en lo que deja más lana. Ahorita Xbox opera con un margen micro de apenas el 3%, una cifra muy castigada comparada con lo que generan las unidades de nube e IA, sin contar que ha tenido que lidiar con ingresos a la baja y los recientes recortes de personal. Si la convierten en una subsidiaria propia o se alían con alguien más, sus finanzas van a ser más transparentes, se facilitarán las alianzas estratégicas y, sobre todo, se va a calmar la pelea interna por el presupuesto con Azure y Copilot, que son el verdadero núcleo de Microsoft a largo plazo.

Esto encaja perfecto con lo que la directiva viene mostrando: meterle todo el acelerador a los servicios en la nube impulsados por IA con altos márgenes, mientras aíslan las actividades menos rentables como Xbox para que rindan cuentas solitas. Pero ojo, esto también tumba esa idea de que todas las plataformas de suscripción se comportan igual que los contratos empresariales de la nube. Ese famélico 3% de margen demuestra que no cualquier flujo de ingresos recurrentes se traduce automáticamente en ganancias brutales. Wall Street está obsesionado con la infraestructura de IA, la adopción de Copilot y el ‘backlog’ de la nube, pero pocos están midiendo cómo un futuro cambio en Xbox —ya sea una venta o una alianza con otros publishers— cambiará el balance de Microsoft entre el mercado de consumo general y el corporativo.

¿Un alivio real en el precio de los juegos?

Pero bueno, dejando de lado los trajes y las juntas de inversionistas, en el terreno de juego parece que hay noticias que le van a dar un respiro a la cartera, al menos del otro lado del charco. Resulta que varios de los próximos grandes lanzamientos de Xbox se listaron en Europa a 69.99 euros en lugar de los ya habituales 79.99. Tras rascarle un poco a la información, confirmamos que títulos pesados como Gears of War: E-Day, Fable y Forza Horizon 6 van a debutar con ese precio más bajo. La excepción de la regla parece ser Call of Duty: Modern Warfare 4 (vaya que les tomó 15 años aprender a contar hasta cuatro), que se mantiene en los 79.99 euros. O Activision sigue mandando en sus propios precios, o simplemente es el boleto premium de siempre.

Un descuentito así nunca cae mal, la verdad. En lo personal, yo ni loco me aviento a gastar tanto en un juego completo de salida. No, para nada; esa lana mejor se va directo a los pases de batalla y a las skins que me hacen ver con todo el estilo dentro de las partidas.

¿Ustedes qué opinan de esta bajada de precios? ¿Les late el cambio? Cuéntenos qué piensan en los foros de DayOne, el lugar ideal si son de la vieja escuela y prefieren armar el debate con calma y textos largos. Y si lo suyo es más bien el descontrol y la plática rápida en tiempo real, cáiganle a hacer ruido en nuestro servidor de Discord. Recuerden que si tienen su membresía de DayOne, en ambos lados tienen accesos especiales y un montón de contenido exclusivo esperándolos.