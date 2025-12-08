India arrebata el control del ajedrez mundial: del récord de un niño de 3 años a la gloria de Praggnanandhaa

La hegemonía en el deporte ciencia ha dado un giro drástico en los últimos años, alejándose de la histórica dominación rusa de la Guerra Fría para centrarse en una nueva superpotencia: la India. Este cambio generacional se manifiesta en todos los niveles, desde prodigios que apenas han dejado los pañales hasta grandes maestros que ya aseguran su lugar en la élite mundial para los próximos ciclos de campeonato. El caso más reciente y asombroso es el de Sarwagya Singh Kushwaha, un niño de preescolar que ha sacudido los registros oficiales.

Un récord histórico a los tres años

Con tan solo 3 años, 7 meses y 20 días de edad, Sarwagya se ha convertido en el ajedrecista más joven en obtener una clasificación oficial por parte de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El pequeño, originario del estado central de Madhya Pradesh, obtuvo un rating de 1572 en ajedrez rápido, una cifra notablemente superior al umbral mínimo de 1400 puntos requerido por el organismo rector. Para lograr tal hazaña, es necesario puntuar contra al menos cinco jugadores que ya cuenten con ranking en eventos oficiales, algo que el niño cumplió con creces al vencer a oponentes que le multiplican la edad.

Entre sus victorias de este año figuran partidas contra Yogesh Namdev, de 20 años; Abhijeet Awasthi, de 22; y Shubham Chourasiya, de 29. Con este desempeño, Sarwagya rompió el récord anterior por casi un mes de diferencia, destronando a su compatriota Anish Sarkar, quien el año pasado había fijado la marca con 3 años, 8 meses y 19 días. Siddharth Singh, padre del menor, comentó a la prensa local que notaron el potencial de su hijo cuando tenía unos 30 meses, describiendo su mente como una “esponja” capaz de aprender los movimientos de las piezas en apenas una semana. Actualmente, el niño dedica entre cuatro y cinco horas diarias al tablero.

La consolidación de las estrellas consagradas

Mientras los más pequeños rompen récords de precocidad, las jóvenes estrellas indias ya establecidas continúan cosechando éxitos al más alto nivel. Tal es el caso de Praggnanandhaa, quien se ha adjudicado el Circuito FIDE 2025 tras una temporada de consistencia brutal. El prodigio indio tomó la delantera en la carrera desde mayo, superando a Ding Liren, y supo mantener la presión durante todo el año. Hacia finales de noviembre, el panorama se aclaró cuando rivales directos como Anish Giri, Fabiano Caruana y Matthias Bluebaum ya habían clasificado al Torneo de Candidatos 2026 por otras vías.

Sin embargo, para no dejar nada al azar ante la amenaza teórica de Nodirbek Abdusattorov, Praggnanandhaa decidió inscribirse de último minuto en el London Chess Classic Open. La jugada fue maestra: con una puntuación de 7/9 en un campo sumamente competitivo, empató en el primer lugar y sumó los 8.17 puntos de circuito necesarios. Aunque Abdusattorov tuvo un desempeño brillante en la versión Elite del mismo torneo, el resultado de ‘Pragg’ lo dejó fuera de alcance, asegurando así uno de los ocho codiciados lugares para el Candidatos 2026.

Un futuro brillante y agresivo

Este dominio integral de la India tuvo uno de sus momentos cumbre el pasado junio, cuando Gukesh Dommaraju, de 19 años, derrotó a Magnus Carlsen. El encuentro fue tan intenso que el noruego, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos, terminó golpeando la mesa con el puño tras la derrota. Con referentes como Dommaraju, el ex campeón mundial Viswanathan Anand y ahora Praggnanandhaa dominando torneos como el Tata Steel Masters y la Copa UzChess, el camino está trazado para que talentos emergentes como el pequeño Sarwagya aspiren al título de Gran Maestro. Actualmente, ese récord de precocidad pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, pero viendo el ritmo que llevan los ajedrecistas indios, no sería raro que esa marca también caiga pronto.