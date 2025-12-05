OPPO: De la fórmula ganadora en la gama media a la potencia absoluta del Find X9 Pro

Para entender el presente y futuro de la marca, es necesario voltear a ver cómo han refinado su fórmula. Tal vez a OPPO le pareció más lógico saltar la nomenclatura del 3 al 5, pues tras el paso del Find X3 Lite en 2021, el análisis del OPPO Find X5 Lite nos dejó clara la intención de la compañía: ofrecer una experiencia de gama alta utilizando electrónica de gama media. Este dispositivo, que funcionó como un pilar en su momento, destaca por un diseño sumamente cuidado y una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas, confiando en el procesador MediaTek Dimensity 900 como su motor principal.

El equipo saca la casta en conectividad con soporte para 5G y WiFi 6, además de incluir un cargador de 65 vatios en la caja, algo que siempre se agradece. En cuanto a dimensiones, el Find X5 Lite se mantiene muy similar a su antecesor, siendo un celular más bien grande pero nada estorboso; sus 173 gramos y bordes curvados favorecen el agarre. La parte trasera, con un acabado mate que no resbala, maneja bien el tema de las huellas, las cuales pasan mucho más desapercibidas que en los acabados tipo “glossy” de la competencia.

Desempeño multimedia y los compromisos del modelo Lite

Al revisar la pantalla, nos encontramos con una resolución FullHD+ y una tasa de refresco de 90 Hz, especificaciones que ya son un estándar exigible para cualquier gama media con un mínimo de ambición. La experiencia es sólida en color, contraste y nitidez, con un brillo automático que responde bien. Sin embargo, no todo es perfecto. A nivel de audio, la falta de sonido estéreo es incomprensible; aunque se agradece la entrada de minijack de 3.5 mm, jugar o escuchar música con un solo altavoz merma bastante el disfrute, especialmente cuando hay equipos más económicos que ya ofrecen salida dual.

Por otro lado, la seguridad biométrica presenta luces y sombras. El lector de huellas bajo pantalla cumple, pero se siente algo lento comparado con otros del segmento, obligando a veces a insistir para que detecte la lectura. Afortunadamente, esto se compensa con un desbloqueo facial muy eficaz que trabaja rápido incluso en condiciones de poca luz, gracias a la iluminación de la pantalla.

El salto a las ligas mayores con el Find X9 Pro

Dando un salto masivo hacia la propuesta más reciente y ambiciosa de la firma para 2025, nos encontramos con el OPPO Find X9 Pro. Si el modelo Lite buscaba equilibrio, este flagship busca dominio total, aunque su precio de 2,299 dólares australianos lo coloca en una posición donde tiene que demostrar mucho para justificar la inversión frente al modelo estándar Find X9. Este equipo integra un panel AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas que no solo es más grande, sino más inteligente, capaz de variar su tasa de refresco de 1 a 120 Hz, superando la limitante de 60 o 120 Hz de su hermano menor.

Bajo el cofre, el Find X9 Pro es una bestia impulsada por el MediaTek Dimensity 9500, acompañado de unos impresionantes 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. La autonomía también da un golpe de autoridad con una batería masiva de 7,500 mAh. El diseño se siente premium con su acabado metálico mate, disponible en colores “Titanium Charcoal” y “Silk White”. Aquí es donde OPPO queda a deber un poco en creatividad; mientras que en otros mercados existe un vibrante acabado “Red Velvet”, en muchas regiones nos tenemos que conformar con tonos que, aunque elegantes, resultan un tanto aburridos y corporativos.

Fotografía de nivel profesional y ergonomía

El verdadero protagonista del Find X9 Pro es su sistema de cámaras. El módulo trasero es enorme, lo suficiente para elevar el teléfono cuando se coloca sobre una mesa, evitando que baile. Este sistema incluye una colaboración con Hasselblad, destacando un teleobjetivo de 200 MP, un gran angular y un ultra gran angular de 50 MP cada uno. Para los entusiastas de la fotografía, la inclusión de un “Snap Key” en el costado derecho y un botón rápido dedicado para el control de la cámara, evocan la experiencia de uso de un iPhone, facilitando la captura en momentos decisivos.

Sin embargo, hay que mencionar que, aunque el hardware es increíble, la lente Hasselblad puede ser tediosa de instalar y utilizar para el usuario promedio. Este es un dispositivo de nicho para fotógrafos serios. Al final del día, OPPO demuestra con estos dos equipos su capacidad para cubrir todo el espectro: desde un gama media como el X5 Lite que prioriza la ergonomía y la carga rápida, hasta un titán como el X9 Pro que, pese a su precio elevado y colores sobrios, ofrece una potencia y capacidades fotográficas difíciles de ignorar.