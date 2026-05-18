POCO X3 Pro a fondo y lo que nos espera con Android 17 en HyperOS 4: ¿Puro músculo o de verdad hay cerebro?

Como el meme de Bart Simpson en el salón de clases, todos estábamos a la expectativa de qué iba a sacar Xiaomi con su marca POCO para ver si seguía siendo el rey indiscutible de la calidad-precio. Ahorita el que más apantalla es el POCO F3, pero ya calando el POCO X3 Pro te das cuenta de que la brecha no está tan colgada como parece.

Básicamente estamos ante una evolución directa del POCO X3 NFC. Como su apellido “Pro” lo delata, la tirada aquí es meterle turbo al rendimiento, mandando a volar la serie 700 de Qualcomm para meterle las entrañas de un Snapdragon 860. La duda del millón es si de verdad se nota tanto el salto en la experiencia diaria para justificar el cambio o si es mero trámite. Vamos a desmenuzarlo.

Ficha técnica del Xiaomi POCO X3 Pro

Especificación Detalle Dimensiones y peso 165,3 x 76,8 x 9,4 mm, 215 g Pantalla IPS 6,67 pulgadas 120 Hz, 240 Hz táctil, 450 nits, Gorilla Glass 6, HDR10 Procesador Qualcomm Snapdragon 860 RAM 6 / 8 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.1 (hasta 1 TB con microSD) Cámaras traseras 48 MP f/1.79 AF, Gran angular 8 MP f/2.2 119°, 2 MP macro f/2.4 FF, 2 MP profundidad f/2.4 FF Cámara frontal 20 MP, f/2.2 Batería 5.160 mAh, Carga rápida 33 W Sistema operativo Android 11 + MIUI 12 Conectividad 4G, Bluetooth 5.0, WiFi 5, NFC Otros Jack 3,5 mm, Altavoces estéreo, Infrarrojos, Dual Sim (híbrido), Lector de huellas lateral

A nivel diseño parece que el tiempo se congeló, porque ver o tener en la mano este celular es casi un calco de su hermano menor. Te topas de frente con el mismo módulo gigante de cámaras al centro y ese acabado dividido con la franja rayada en la espalda que ya es sello de la casa. En la mano se siente macizo y algo pesado, aunque si checas los números crudos tampoco es que se salga de la media que traemos hoy en día en el mercado.

Eso sí, hay un detallote si eres de los que lo trae a pelo, sin funda: se ensucia nada más de voltearlo a ver. La parte trasera cero que ayuda con la grasa de los dedos; las huellas se le pegan con ganas, ya sea en la zona mate o en la brillosa.

Comparativa de tamaño y peso frente a la competencia

Modelo Altura (mm) Anchura (mm) Grosor (mm) Peso (g) Pantalla (pulgadas) Batería (mAh) POCO X3 Pro 165,3 76,8 9,4 215 6,67 5.160 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 164 75,6 8,1 193 6,67 5.020 Realme 8 Pro 160,6 77,3 8,1 176 6,4 4.500 Vivo X51 5G 158,46 72,8 8,04 181,5 6,65 4.315 OnePlus 8T 160,7 74,1 8,4 188 6,55 4.500 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 169 6,2 4.000 LG Velvet 167,08 74 7,85 180 6,8 4.300 Motorola Edge 161,4 71,1 9,29 188 6,7 4.500 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95

De nada sirve traer todo este hardware bajo el capó si el software se queda estancado. Pensando a futuro, la jugada se pone bastante interesante con lo que Google ya anda asomando de Android 17 y cómo le va a caer esto a los usuarios en la próxima actualización de HyperOS 4. No nos hagamos ilusiones de más: mucha de la magia pesada con IA seguro se queda encerrada en los Google Pixel por el tema de la integración directa con Gemini, pero hay varias joyitas del nuevo sistema que tienen todo el sentido del mundo para los equipos de la marca y que le van a dar un segundo aire a teléfonos como los de la serie POCO.

Las App Bubbles y la obsesión por la multitarea

Una de las funciones que más ruido está haciendo son las famosas App Bubbles. Básicamente es agarrar la vieja idea de las burbujas de chat de Android y meterle esteroides para convertirla en una herramienta de multitarea compatible con casi cualquier aplicación. En lugar de estar brincando de una app a otra, las dejas minimizadas flotando y las abres de un toque. El sistema aguanta hasta cinco burbujas activas al mismo tiempo.

Para los que ya andamos metidos en el ecosistema de Xiaomi esto suena súper familiar porque HyperOS ya se la sabe con las ventanas flotantes. La ventaja acá es que, al venir incrustado desde las tripas de Android 17, la compatibilidad con apps de terceros y la fluidez van a estar mucho más pulidas. Xiaomi le ha metido mucha lana al desarrollo de su multitarea, sobre todo en sus tablets y plegables, así que esta integración nativa les cae de perlas para lograr transiciones más rápidas, exprimir mejor la memoria RAM y unificar la experiencia en todos sus dispositivos sin que el teléfono empiece a sudar frío.

Autocompletado inteligente: ¿Nos tocará o puro humo?

Ahí viene el Intelligent Autofill. Este rollo usa la inteligencia artificial de Gemini para rellenar formularios jalando datos directamente de tus servicios de Google, como Gmail, Wallet o Fotos. Ponte este escenario: Android analiza una foto de tu pasaporte que tienes guardada y solita pone los datos cuando estás llenando un registro o comprando un vuelo en línea. Suena a brujería y la neta te ahorra estar tecleando todo a mano.

El detalle está en que es muy probable que esto no llegue completo a los teléfonos de Xiaomi de buenas a primeras. Google ahorita tiene a sus Pixel como los consentidos para estas funciones experimentales de IA, muy amarradas a su propia infraestructura. Lo que seguramente sí nos va a tocar ver en los POCO o Redmi son mejoras base en el autocompletado, un gestor de contraseñas más al tiro y mejores sugerencias en los formularios, pero esa IA contextual tan clavada va a tardar un rato en soltarse para los demás fabricantes.

Y ya hablando de cómo interactuamos con el teléfono, está el tema de Rambler, una herramienta de dictado por voz que pinta brutal. Hoy en día, dictarle al celular casi siempre implica hablar súper pausado, andar corrigiendo palabras mal entendidas y limpiar texto basura. Rambler te deja hablar normal, tal cual te expresas, y la IA se encarga de darle formato y limpiar todo automáticamente. Pasa exactamente lo mismo que con el autocompletado: depende muchísimo de los fierros de IA de Google. Seguramente Xiaomi agarrará alguna versión adaptada, pero la experiencia completa y sin recortes se ve que va a quedarse en casa de Google por un tiempo.