Despedida en Gladbach y rumbo a Países Bajos

El lunes al mediodía, Alassane Plea, delantero francés de 32 años, se despidió de sus compañeros en el vestidor del Borussia Mönchengladbach antes de partir hacia Eindhoven. Desde entonces, no hubo noticias oficiales sobre su futuro, lo que generó expectativa en ambos clubes.

Anuncio oficial y nuevo contrato en Países Bajos

La espera terminó la mañana del jueves, cuando el PSV Eindhoven, uno de los equipos más destacados de los Países Bajos y participante de la próxima Champions League, confirmó la llegada de Plea. El atacante firmó un contrato que lo vincula con el club neerlandés hasta 2028.

De inmediato, el Borussia Mönchengladbach publicó en su página web la salida esperada del francés, cerrando así una etapa que dejó huella en la institución alemana.

Agradecimientos y palabras de despedida

Roland Virkus, director deportivo del Gladbach, explicó el motivo de la transferencia: “Alassane nos manifestó su deseo de asumir un nuevo reto deportivo y asegurar un contrato a largo plazo. Atendimos su solicitud y le agradecemos por estos siete años con actuaciones destacadas y goles decisivos”.

Plea, por su parte, ya se incorporó a la concentración de pretemporada del PSV en Marienfeld, reencontrándose con algunos conocidos y sumándose rápidamente al grupo. Al llegar, el francés compartió su entusiasmo: “Estoy emocionado por conocer a mis nuevos compañeros. Me han dicho que pronto tendremos una parrillada, lo cual es un buen inicio. Cuando mi representante me habló del interés del PSV, acepté de inmediato. He escuchado cosas muy positivas del club y conozco al entrenador, el señor Bosz, cuya filosofía y estilo de juego me gustan. Además, que hable francés es un gran plus”.

Detalles de la operación y legado en Gladbach

El contrato de Plea con el Borussia terminaba en 2026, pero el delantero perdió la oportunidad de salir por cláusula el 30 de junio. De esta forma, la transferencia fue negociada libremente y, según medios, ronda los cuatro millones de euros. El nuevo vínculo en Eindhoven será hasta 2028.

En su despedida, Plea expresó su gratitud: “Miro atrás y agradezco estos siete años en este gran club que aprendí a querer. Siempre fue un honor vestir la camiseta de la Borussia. Agradezco a toda la afición por este capítulo tan especial en mi carrera, siempre llevaré al club en mi corazón”.

Impacto en Borussia y nuevos planes

La venta de Plea, junto con el ahorro salarial, le da al Gladbach margen financiero para reforzar su delantera, especialmente tras la lesión de Tim Kleindienst, quien estará fuera por una operación de rodilla. Entre los posibles refuerzos suena con fuerza el nombre de Shuto Machino, del Kiel, aunque también se exploran otras opciones, como Sebastiano Esposito, del Inter de Milán.

El fichaje récord y sus cifras

Plea llegó a Mönchengladbach en 2018, procedente del Niza, por 23 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club. Desde entonces, el francés se consolidó como pieza clave del equipo, sumando 68 goles en 236 partidos oficiales.